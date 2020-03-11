شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يجتمع بلاعبي الأهلي خلال الاحماء لمباراة سموحة .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد فتحي قائد الأهلي على الاجتماع بلاعبي الفريق أثناء عملية الاحماء لمباراة سموحة حيث تحدث معهم لعدة دقائق عن أهمية لقاء اليوم وضرورة التركيز في الـ٩٠ دقيقة وتحقيق الفوز لأستمرار رحلة الأنتصارات المحلية وتأمين قمة الدوري ، ومنح فتحي بعض التعليمات الفنية للاعبين أثناء عملية الاحماء والتأكيد على التركيز في مباراة سموحة.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز، ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من :محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

وتقام مباراة الأهلى وسموحة مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط، وفي الموسم الجاري استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط، جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر، وما زال الفريق الأحمر أمامه الفرصة للتغلب على موسم 2005، والحفاظ على نظافة الشباك في المباريات المقبلة.