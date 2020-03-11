لحظة بلحظة .. الأهلي 0 × 0 سموحة .. 30 دقيقة بردا وسلام على المرميين

د 10 هدف محقق ضائع لنادي سموحة بعد تمريرة طولية لعبت خلف مدافعي النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء وصلت لحسام حسن الذي سدد كرة قوية بإتجاه المرمى تصدى لها الحارس محمد الشناوي برعونة نسبية أدت إلى إرتداد الكرة لأقدام المتقدم محمد كلعب والذي كاد أن يضع الكرة داخل الشباك لولا تالق الحارس محمد الشناوي مجددا في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

د 11 ركلة ركنية لسموحة من الجانب الأيمن لمرمى الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب.