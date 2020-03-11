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شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة .. الأهلي 0 × 0 سموحة .. 30 دقيقة بردا وسلام على المرميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الأهلى ضد سموحة، بالجولة 18 بالدورى العام.
الفار فى مباراة الأهلى ضد سموحة
د 2 .. ركلة حرة مباشرة لسموحة على يسار منطقة جزاء الأهلي، نفذت بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل سريعا بإحتساب تسلل على المدافع المتقدم محمد كوفي.
د 4 .. خطأ لصالح سموحة في وسط الملعب ضد أليو ديانج.
د 5 بداية هادئة نسبيا بين لاعبي الفريقين في أولى دقائق المباراة.
د 6 ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي بالقرب من حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء سموحة، نفذها محمد مجدي أفشة بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى وسط الملعب.
د 8 محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب.
د 9 .. رمية تماس لصالح النادي الأهلي على يمين منطقة جزاء سموحة.
الأهلي ضد سموحة
د 10 هدف محقق ضائع لنادي سموحة بعد تمريرة طولية لعبت خلف مدافعي النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء وصلت لحسام حسن الذي سدد كرة قوية بإتجاه المرمى تصدى لها الحارس محمد الشناوي برعونة نسبية أدت إلى إرتداد الكرة لأقدام المتقدم محمد كلعب والذي كاد أن يضع الكرة داخل الشباك لولا تالق الحارس محمد الشناوي مجددا في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.
د 11 ركلة ركنية لسموحة من الجانب الأيمن لمرمى الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب.
الأهلى ضد سموحة
د 11 خطأ لصالح سموحة في وسط الملعب الدفاعي للفريق من جهة اليمين ضد أحمد الشيخ.
د 13 تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النادي الأهلي في وسط الملعب في محاولة لإمتصاص الحماس الواضح في أداء لاعبي سموحة.
د 14 تسديدة قوية عن طريق أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء سموحة تصدى لها الهاني سليمان ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.
د 14 ركلة ركنية للنادي الأهلي على يمين مرمى سموحة، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها محمد مجدي أفشة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها أحمد الشيخ وحيدا برأسية قوية مرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الهاني سليمان.
د 15 ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى سموحة، نفذها محمد مجدي أفشة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية جديدة قبل أقدام أحمد الشيخ.
د 16 ركلة ركنية للنادي الأهلي على يمين مرمى سموحة، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها أحمد فتحي بتسديدة بعيدة المدى من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون أي خطورة تذكر.
17 خطأ لصالح النادي الأهلي في مكان خطير للغاية على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما.
د 18 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد الترهوني لاعب سموحة بعد التدخل العنيف على قدم محمد مجدي أفشة في الكرة الأخيرة.
د 19 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للنادي الأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة بتسديدة مباشرة إرتدت من الحائط البشري للاعبي سموحة وانتهت معها الخطورة سريعا.
د 20 خطأ لصالح سموحة في مكان جيد على يمين منطقة جزاء النادي الأهلي ضد محمد هاني.
د 21 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لسموحة بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي بشكل سريع مستخدما قبضة اليد إلى رمية تماس.
د 23 كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب.
د 25 هدوء نسبي في نسق المباراة خلال الدقائق الحالية مع إنحصار الكرة بشكل كامل في وسط الملعب.
د 26 ركلة ركنية لسموحة على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذها أحمد فتوح بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت إلى رمية تماس من الجانب الأخر لملعب المباراة.
د 26 تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النادي الأهلي في وسط الملعب الدفاعي للفريق.
د 27 رمية تماس للنادي الأهلي في وسط الملعب من جهة اليسار.
د28 محاولة هجومية للنادي الأهلي من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع محمد كوفي في الوقت المناسب من أمام المرمى قبل رأسية أحمد الشيخ.
د 29 استحواذ مستمر من لاعبي النادي الأهلي على الكرة في وسط الملعب في محاولة لخلق ثغرات في دفاعات سموحة.
د 30 ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى سموحة، نفذها أحمد الشيخ بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من أمام المرمى إلى وسط الملعب.
د 32 خطأ لصالح النادي الأهلي في وسط الملعب ضد ديريك نيسيبامبي.
د 33 ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي بالقرب من الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء سموحة، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت إلى ركلة مرمى.
د 36 رمية تماس لصالح سموحة في وسط الملعب الدفاعي للفريق من جهة اليسار.
د 37 سجال مستمر بين أقدام اللاعبين على الكرة بمناطق وسط الملعب.
د 38 تراجع كامل من جميع لاعبي سموحة إلى وسط الملعب الدفاعي للفريق لغلق المساحات أمام لاعبي النادي الأهلي.
د 39 بطاقة صفراء من نصيب محمد كوفي لاعب سموحة نتيجة تدخل عنيف على قدم أحمد الشيخ في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء.
د 40 تحذيرات من حكم المباراة للحائط البشري للاعبي سموحة قبل تنفيذ الركلة الحرة المباشرة.
يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري، وهي المباراة التي يخوضها الفريق الأحمر بمعنويات مرتفعه، بعدما تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقيا بعد أن حقق الفوز بنتيجة 3/1 في مجموع المباراتين.
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة
تقام مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في أول ظهور محلى للفريق بالدور الثاني عقب تخطى عقبة صن داونز.
تشكيل الأهلي ضد سموحة
ومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أمام سموحة بتشكيل مكون:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.
خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.
خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ.
خط الهجوم: أليو بادجي.
الأهلي ضد سموحة
ويسعي الأهلي إلى استكمال مشواره بنجاح في الدوري المصري حيث لم يخسر المارد الأحمر أو يتعادل في أي لقاء حتي الان، وحقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها ليتربع علي عرش القمة وفي رصيده 48 نقطة.
الأهلي ضد سموحة
ويرغب فايلر في تحقيق الفوز السابع عشر تواليًا لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه، وزيادة فارق النقاط مع الزمالك، والذي يصل حاليًا قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، في اطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكرًا.
الأهلي ضد سموحة
ويغيب عن الأهلي في مباراة سموحة الثلاثي أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وياسر إبراهيم للإيقاف على خلفية العقوبة الواقعة عليهم بعد أحداث مباراة الزمالك في السوبر المحلي، وأيضاً رمضان صبحي لعدم اكتمال شفائه،بينما يستعيد في المباراة جهود لاعبه محمد مجدي قفشة الذي عاني من الآم في العضلة الخلفية منعته من المشاركة في لقاء صن داونز.
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