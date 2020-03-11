شكرا لقرائتكم ركلة جزاء تقود الاتفاق للفوز على الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الشباب 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح الاتفاق باستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية حينما خسر من أمام مضيفه الهلال 1-صفر بعد مرحلتين حقق فيهما الفريق 6 نقاط بفوزه أمام الفيصلي وأبها.

وفي المقابل عاد الشباب مرةً أخرى لدوامة الخسائر التي غابت عنه في المرحلة الماضية حينما أكتسح ضيفه العدالة 4-صفر.

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وقدّم الاتفاق أداءً مميزاً في اللقاء خاصة في الشوط الثاني حينما فرض سيطرته على مجريات اللقاء في حين لم يقدم الفريقان المستوى المطلوب في الشوط الأول والذي انتهى سلبياً.

وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة 66 حينما تمكن لاعبه السلوفاكي فيليب كيش من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المغربي وليد أزارو بعد اعاقته من مدافع الشباب محمد سالم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 29 نقطة ليبتعد كلياً عن مناطق الخطر ويتقدم للمركز العاشر مؤقتاً، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 31 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.