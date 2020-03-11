شكرا لقرائتكم مدرب الهلال: ضمك استحق نقطة التعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازافان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عدالة نتيجة فريقه أمام ضمك ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس.

وأوقف ضمك سلسلة انتصارات ضيفه الهلال، التي استمرت في مبارياته الست الماضية بالبطولة، بعدما فرض عليه التعادل 1 -1 في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي: التعادل عادل أمام ضمك الذي لعب بروح قتالية رغم مركزه المتأخر في ترتيب الدوري، سيطرنا على المباراة ولكن بدون روح وإصرار على الثلاث نقاط ومنحنا ضمك هدفا مجانيا.

وبهذة النتيجة حافظ الهلال على صدارة الدوري برصيد 51 نقطة، فيما ارتفع رصيد ضمك إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.