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الأهلي المصري على أعتاب رقم قياسي

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تسعون دقيقة تفصل السويسري رينيه فايلر عن معادلة رقم عمره 15 عاما وذلك في حال نجح الأهلي بالفوز على سموحة الليلة في ؛ هذا الانتصار إن تحقق سيكون السابع عشر على التوالي للفريق الأحمر في المسابقة، وهو الرقم الذي سجله الفريق في 2005 مع مدربه آنذاك البرتغالي مانويل جوزيه.

الأهلي، متصدر الدوري برصيد 48 نقطة، يخوض مباراة سموحة بعد أيام من تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

انتقادات عدة وجهت للمدرب السويسري عند تعاقد الإدارة معه إلا أن مشواره القصير مع الفريق على مدار ستة أشهر حمل الكثير من النتائج الإيجابية.

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