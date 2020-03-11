شكرا لقرائتكم الأهلي المصري على أعتاب رقم قياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تسعون دقيقة تفصل السويسري رينيه فايلر عن معادلة رقم عمره 15 عاما وذلك في حال نجح الأهلي بالفوز على سموحة الليلة في الدوري المصري؛ هذا الانتصار إن تحقق سيكون السابع عشر على التوالي للفريق الأحمر في المسابقة، وهو الرقم الذي سجله الفريق في 2005 مع مدربه آنذاك البرتغالي مانويل جوزيه.
الأهلي، متصدر الدوري برصيد 48 نقطة، يخوض مباراة سموحة بعد أيام من تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه.
انتقادات عدة وجهت للمدرب السويسري عند تعاقد الإدارة معه إلا أن مشواره القصير مع الفريق على مدار ستة أشهر حمل الكثير من النتائج الإيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري على أعتاب رقم قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.