3 وجوه جديدة فى المنتخب.. وشوبير يوضح أسباب قرار استبعاده من خوض الانتخابات المقبلة باتحاد الكرة

دخل فى حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة مديره الفنى حسام البدرى قبل مباراتى توجو مجموعة من الوجوه الجديدة أبرزهم ثلاثى بيراميدز محمد فاروق ومحمد حمدى وإسلام عيسى، بخلاف الأسماء الأخرى من بيراميدز بعد انتهاء أزمة لاعبى الفريق التى تسببت فى غيابهم عن أول مباراتين فى التصفيات أمام كينيا وجزر القمر، لاسيما أن قائمة المحترفين شملت أربعة لاعبين فقط هم أحمد حجازى لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليونانى، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة مديره الفنى حسام البدرى، بشكل نهائى على ملامح قائمة حراس المنتخب استعداداً لخوض مباراتى توجو المحدد لهما السادس والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بوجود الثنائى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، ومحمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، ويتبقى اختيار واحد فقط من ثلاثة حراس هم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، والمهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز، ومحمود جاد حارس مرمى إنبى. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وفى شأن مختلف، أبلغ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف فى جلسة جمعتهما خلال الأيام الماضية، بخوضه انتخابات «كاف» المقبلة وأنه لا نية لديه فى عدم الترشح.

وشدد «أبوريدة» خلال الجلسة على دعمه الشديد لأحمد أحمد، وأنه فى حال استمرار الأخير فى قراره فإن «أبوريدة» لن يفكر فى خوض انتخابات الاتحاد الأفريقى على مقعد الرئاسة، ومن ثم بدأ تحركاته من أجل الاستعانة بوجوه جديدة فى قائمته المنتظرة استعداداً لانتخابات اتحاد الكرة منهم محمود الأسيوطى ممثلاً عن أندية الصعيد.

وفى نفس الإطار استفسر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عن استبعاده من خوض الانتخابات المقبلة، حيث استفسر عما تردد عن تفصيل بند عدم الجمع بين العمل الإعلامى واتحاد الكرة، وفقاً لما تمت مناقشته فى اجتماعات اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مع وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى وجد مؤخراً فى مصر برئاسة سارة ساليمونى، لمتابعة أعمال اللجنة الخماسية، إلا أن الاتحاد الدول أكد لشوبير عدم وجود هذا البند وفقاً للمناقشات التى دارت بين الطرفين، والمنتظر مناقشتها من جانب اللجنة مع الجمعية العمومية للجبلاية والمتوقع انعقادها فى أبريل المقبل.