يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
انضم المدافع الاسباني سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الى المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لاعب أي سي ميلان والهولندي الاسبق ادغار دافيدز في صدارة ترتيب اللاعبين الاكثر تعرضا للطرد بالورقة الحمراء في مباريات مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وتعرض راموس للطرد في مباراة فريقه مع مانشستر سيتي الاربعاء المنصرم في ذهاب الدور الثمن النهائي حيث حصل على بطاقة حمراء هي الرابعة في مسيرته و مشاركاته بالمسابقة القارية و جميعها بالوان ريال مدريد.
وحسب ما اوردته صحيفة ذا الصن البريطانية فان ابرهيموفيتش ودافيدز قد سبقا راموس في الحصول على الطرد الرابع في مسيرتيهما القارية بدوري الابطال، اذ ان المهاجم السويدي الذي لم يسبق له ان توج بلقب البطولة طرد عندما كان يلعب لأندية يوفنتوس وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان بينما طرد دافيدز بطل المسابقة مع اياكس امستردام عام 1995 اربع مرات بالوان يوفنتوس.
وحصل راموس على لقب رابطة ابطال اوروبا اربع مرات بألوان الميرنغي اعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.
و هكذا دخل راموس تاريخ دوري ابطال اوروبا بعدما دخل من قبل تاريخ مسابقة الدوري الاسباني و ريال مدريد من نفس الباب اللاعب الاكثر تعرضا للطرد في ناديه الحالي و في الليغا.
و ياتي بعد هؤلاء مجموعة من اللاعبين تعرضوا للطرد ثلاث مرات ابرزهم متوسط الميدان الايطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان ولاعب الارتكاز الاسبق الفرنسي باتريك فييرا بألوان ارسنال ويوفنتوس وإنتر.
كانت هذه تفاصيل خبر راموس مع ابراهيموفيتش ودافيدز يتصدرون ترتيب الأكثر طردا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.