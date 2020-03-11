الألماني شميدت مدربا لإيندهوفن اعتبارا من الموسم المقبل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أعلن نادي إيندهوفن الهولندي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع المدرب الألماني روغر شميدت للإشراف على إدارته الفنية اعتبارا من الموسم المقبل.

ووقع شميدت عقدا لمدة عامين مع إيندهوفن، بطل أوروبا موسم 1987-1988، وسيخلف المدرب المؤقت إرنيست فابر الذي استلم المهمة خلفا لمارك فان بومل المقال من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال شميدت "لقد كنت دائما مفتونا بسحر كرة القدم الهولندية وأنا أتطلع حقًا لاستكشاف بيئة جديدة".

وأضاف "إيندهوفن ينتهج أسلوب اللعب الذي يدور في ذهني تماما. وأنا أدعم كليا رغبة النادي في الفوز بالألقاب".

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ويغيب شميدت عن التدريب منذ إقالته من منصبه مدربا لفريق بكين سينوبو غوان الصيني في تموز/يوليو الماضي.

وأشرف شميدت لمدة عامين على تدريب سالزبورغ النمسوي وتوج معه بالثنائية (الدوري والكأس المحليان) في 2014، وثلاثة أعوام على تدريب باير ليفركوزن الألماني.

ويحتل إيندهوفن المركز الرابع في الدوري المحلي قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم، بفارق سبع نقاط عن غريمه أياكس المتصدر وحامل اللقب.