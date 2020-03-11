شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سموحة يهاجم الأهلى بـ"طلعت وحسام حسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة ال18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل سموحة كالتالي.. الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي.. عمر صلاح، أحمد حسن مكي، اسلام جمال، محمد نادي، كريم يحيى، محمد حليمو، أحمد جمال















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