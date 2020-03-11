تونس تعلن تعليق كافة الأحداث الرياضية بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
أعلنت وزارة الرياضة التونسية اليوم الأربعاء تعليق كافة الأحداث الرياضية على المستوى الداخلي والخارجي، باستثناء المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة صيف العام الجاري 2020، بسبب مخاطر فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البلاغ الخاص بوزارة شؤون الشباب والرياضة أنه تم إرجاء جميع التظاهرات الوطنية والاقليمية والقارية الرسمية والودية، بالاضافة الى المشتركات في التظاهرات الدولية والتربصات خارج تونس.
تستثني السلطات التونسية من التأجيلات مشاركة الوفد التونسي في اولمبياد طوكيو 2020 مع اخضاعهم إلى كافة التدابير الوقائية.
وجاء بلاغ وزارة شؤون الرياضة التونسية كما يلي:
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