كاف بشأن كورونا: سنحافظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً يؤكد فيه الحفاظ على الجدول الحالي لمباريات بطولاته في ظل متابعته للموقف الخاص بفيروس كورونا، مع وجود الخيار الخاصة بإقامة المباريات بدون جمهور.

وقال كاف في بيانه الصادر اليوم الأربعاء: "يود كاف أن يبلغ الاتحادات الأعضاء وعائلة كرة القدم الأفريقية بأكملها بأننا نراقب عن كثب تطور الفيروس التاجي (COVID-19) في جميع أنحاء العالم وخاصة القارة الأفريقية. وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لم يتم الإعلان عن أي دولة أفريقية حتى الآن عالية المخاطر."

Advertisements

وتابع: "ونتيجة لذلك، قرر كاف الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات. كما تم إبلاغ كاف بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها سلطات بعض الاتحادات الأعضاء وهي على اتصال لإيجاد الحلول على أساس كل حالة على حدة، مع خيار تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة."

وأضاف: "فيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية للمحليين (CHAN) الكاميرون 2020، من المقرر أن يقوم وفد من اللجنة الطبية لكاف بزيارة الكاميرون في الفترة من 14-15 مارس 2020. والغرض من هذه المهمة هو تقييم جميع التدابير الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية."

واختتم قائلًا: "المسابقة مقررة في 4-25 أبريل 2020."