لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي وسموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء تشكيل فايلر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد فتحي - أيمن أشرف

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسين الشحات

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ويدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته.

انطلاق المباراة



في الدقيقة الثامنة جاءت أخطر فرص اللقاء بعدما هييء أحمد أبو الفتوج الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي لحسام حسن الذي سدد الكرة ضعيفة في يد الشناوي ولكنه تساهل في الإمساك بها ليتدخل معه محمد طلعت ويخرج الشناوي الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 10 استلم أيمن أشرف الكرة على حدود منطقة جزاء سموحة ليسددها قوية ولكن يُخرجها حارس سموحة لركنية نُفذت عن طريقة محمد مجدي أفشة ولكن مرت رأسية أحمد الشيخ بجوار القائم الأيمن لحارس سموحة.

مرت 15 دقيقة سريعة من عمر الشوط الأول وسط تبادل سيطرة من قبل لاعبي الفريقين وخطورة من قبل لاعبي الأهلي انتهت بتسديدة من قبل أحمد فتحي بعد مرور ربع ساعة ولكنها مرت بجوار قائم حارس سموحة.