مروان محسن يقود الأهلي أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن: أعلن فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيله الذي سيخوض به مباراته أمام سموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري. وجاء تشكيل فايلر للمباراة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد فتحي - أيمن أشرف خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسين الشحات خط الهجوم: مروان محسن. ويدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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