"بسبب كورونا".. تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تأجيل نهائي ملك إسبانيا، خوفاً من تفشي فيروس كورونا بين الجماهير.

وكان من المقرر أن يُقام نهائي ملك إسبانيا في الـ18 من شهر إبريل المقبل بين ريال سوسيداد وأتليتك بلباو.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني، قرر تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا، لعدم رغبته في إقامة المباراة بدون تواجد الجماهير ولحرصه على سلامتهم أيضاً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن هناك موعد مقترح من جانب الاتحاد الإسباني، وهو الـ30 من شهر مايو بعد انتهاء منافسات الدوري الإسباني.