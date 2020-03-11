رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية

في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة الأحوال الجوية المقرر أن تشهدها البلاد غدا، اجتمع قيادات الوزارة اليوم لبحث عددمن الملفات في مقدمتها آليات الالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت مواجهةً للأحوال الجوية، والمتابعة على مدار اليوم مع مديريات الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.
كما استعرض الاجتماع استعدادات الحملة المقرر أن تطلقها الوزارة لتوعية المجتمع الشبابي والرياضي بفيروس كورونا المستجد، ووضع خطط استباقية تحضيرية علي مستوي مراكز الشباب والأندية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
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