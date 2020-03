الإتحاد السكندري يصعد لنهائي دوري سوبر السلة على حساب الزمالك

نجح فريق كرة السلة بنادي الإتحاد السكندري في التأهل للدور النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر لهذا الموسم .

وذلك بعد تحقيق زعيم الثغر الفوز اليوم الأربعاء على نظيرة الزمالك بنتيجة 109-97 ، في اللقاء الذي أقيم على صالة زعيم الثغر المغطاة بإطار الجولة الثالثة من منافسات دور نصف النهائي .

وبهذا الفوز أصبح الأتحاد متفوقاً على الفريق الأبيض بنتيجة 3-0، بعدما تفوق الفريق السكندري على

الزمالك أيضاً في الجولتين الماضيتين من نظام Best of five لنصف النهائي بنتيجة 92-69، 89-80 على الترتيب، لذا لا يقام اللقائين المتبقين بعدما حسم زعيم الثغر تأهله رسميا .ومن المنتظر أن يلتقي الأتحاد في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين فريقي الأهلي والجزيرة، للمنافسة على حصد اللقب، في حين يواجه الزمالك الخاسر لتحديد المركزين الثالث والرابع.كان الإتحاد صعد لنصف النهائي عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3 لقاءات مقابل لا شيئ من نظام Best of five بدور ربع النهائي، فيما تأهل الزمالك على حساب سبورتنج بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1.يشار أن نظام Best of five بنصف النهائي، يعني صعود اي فريق من هذا الدور للمباراة النهائيه يحتاج الفوز في 3 لقاءات من أصل 5 مبارايات.الجدير بالذكر أن الزمالك حامل لقب بطولة دوري السوبر الموسم الماضي، عقب تغلبة على فريق الجزيرة في الدور النهائي.