لجنة طبية من كاف تزور الكاميرون بسبب كورونا .. وتأكيد إقامة أمم المحليين في موعدها

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، بيانا حول انتشار فيروس كورونا في افريقيا وموقفه من تأجل أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون.

وجاء البيان كالتالي: ترغب CAF في إبلاغ الاتحادات الأعضاء وجميع أفراد أسرة كرة القدم الإفريقية بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا (COVID-19) في جميع أنحاء العالم وخاصة القارة الأفريقية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، لم يتم الإعلان عن أي بلد إفريقي حتى الآن على درجة عالية من الخطورة. نتيجة لذلك ، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات. أيضًا ، تم إبلاغ CAF بالتدابير التقييدية التي اتخذتها سلطات بعض الجمعيات الأعضاء وهو على

اتصال لإيجاد حلول على أساس كل حالة على حدة ، مع خيار تنظيم المباريات خلف الأبواب المغلقة. فيما يتعلق بالكاميرون 2020 لبطولة الأمم الأفريقية الكاملة (CHAN) ، من المقرر أن يزور وفد من اللجنة الطبية CAF الكاميرون في الفترة من 14 إلى 15 مارس 2020.والغرض من هذه المهمة هو تقييم جميع التدابير الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية. من المقرر المسابقة من 4-25 أبريل 2020.