أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، بيانا حول انتشار فيروس كورونا في افريقيا وموقفه من تأجل أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون.
وجاء البيان كالتالي: ترغب CAF في إبلاغ الاتحادات الأعضاء وجميع أفراد أسرة كرة القدم الإفريقية بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا (COVID-19) في جميع أنحاء العالم وخاصة القارة الأفريقية.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، لم يتم الإعلان عن أي بلد إفريقي حتى الآن على درجة عالية من الخطورة. نتيجة لذلك ، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات. أيضًا ، تم إبلاغ CAF بالتدابير التقييدية التي اتخذتها سلطات بعض الجمعيات الأعضاء وهو على
والغرض من هذه المهمة هو تقييم جميع التدابير الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية. من المقرر المسابقة من 4-25 أبريل 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة طبية من كاف تزور الكاميرون بسبب كورونا .. وتأكيد إقامة أمم المحليين في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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