محيلبة يفوز بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للرماية

نجح عزمي محيلبة لاعب منتخب مصر للرماية، في التتويج بالميدالية البرونزية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم في منافسات الإسكيت المقامة حالياً بقبرص، بعدما حقق محيلبة 47 طبقاً من أصل 50 طبق ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة.
وكان محيلبة صعد للنهائي، بعدما جاء بالمركز الخامس في التصفيات الثانية من البطولة عقب تحقيقه 123 طبقاً من أصل 125 طبق.
وتأهل محيلبة لتصفيات الدور النهائي لأصحاب المراكز الستة الأولى، بعدمااحتل المركز الرابع في تصفيات اليوم الأول من البطولة عقب تحقيقه 74 طبق من أصل 75.
يشار إلى أن عزمي محلبية سبق وتأهل رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة المقرر إقامتها بطوكيو 2020 الجاري، بعدما أحرز الميدالية البرونزية، والمركز الثالث خلال مشاركتة في منافسات بطولة كأس العالم للرماية التي أقيمت بفنلندا.
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