بيراميدز يضرب إنبي بهدف ويهدد وصافة المقاولون للدوري

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما بتغلبه على انبي بهدف نظيف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ19 للدوري الممتاز. أحرز الهدف عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 86. جاء اللقاء متوسط المستوى حيث ظهر الحذر على الفريقين والرغبة في عدم هز الشباك مبكرا. وفي الشوط الثاني ظهرت هجمات بيراميدز اكثر خطورة وتهدد مرمى Advertisements محمود جاد بأكثر من محاولة بيراميدزية. محمود جاد بأكثر من محاولة بيراميدزية. بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز الى 32 نقطة منفردا بالمركز الثالث ، وبفارق نقطة واحدة عن المقاولون وصيف الدوري ،بينما تجمد رصيد انبي عند 25 نقطة في المركز السادس.

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