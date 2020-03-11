حمدالله يقود تشكيل النصر أمام الرائد فى الدورى السعودى

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الرائد فى إطار منافسات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل نادي النصر المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : براد جونز. خط الدفاع : سلطان الغنام، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، عبدالرحمن العبيد. Advertisements خط الوسط : مختار علي، جوليانو فيكتور، خالد الغنام، يحيي الشهري، نور الدين أمرابط. فيكتور، خالد الغنام، يحيي الشهري، نور الدين أمرابط. خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله. الاحتياط : وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز الدوسري، أيمن يحيي، أحمد موسي، عبدالعزيز الجبرين، عبدالفتاح ادم.

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