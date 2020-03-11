بث مباشر.. مباراة الاهلى وسموحة بالدوري الممتاز

بث مباشر لمباراة سموحة ضد الأهلي، المقرر انطلاقها فى الخامسة والنصف مساء اليوم بالدوري المصري الممتاز.
وينتظر عشاق الساحرة المستديرة الحصول على وجبة كروية دسمة تتضمن المتعة والإثارة عندما يحل فريق الأهلي بقيادة السويسري فايلر ضيفًا على سموحة
ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز، فى أولى مبارياته فى الدوري المصري، للحفاظ على درع الدوري بعد الفوز باللقب الأخير،ليصل للبطولة رقم 41.
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ملخص المباراة الماضية
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