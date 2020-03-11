الأحوال الجوية تؤجل مباريات السلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تأجيل مباريات يوم غد الخميس الموافق 12 مارس 2020 لسوء الأحوال الجوية وإجراء بعض التعديلات على بعض المواجهات لتصبح كالآتي: إقامة الجولة الرابعة من نصف نهائي دوري السوبر رجال يوم الإثنين الموافق 16/3/2020 على ملاعب الأندية

وإقامة المباراة الفاصلة يوم 19/3/2020 على ملاعب محايدة تُحدد في وقت لاحق في حالة اللجوء إليها.وبالنسبة لدوري السوبر سيدات .. تقرر الآتي: تأجيل مباريات الجولة الـ 12 لتقام يوم الإثنين الموافق 16/3/2020 بدلًا من يوم الخميس الموافق 12/3/2020. تأجيل مباريات الجولة الـ 13 لتقام يوم الخميس الموافق 19/3/2020 بدلًا من يوم الإثنين الموافق 16/3/2020. تأجيل مباريات الجولة الـ 14 لتقام يوم الأحد الموافق 22/3/2020 بدلًا من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020. إقامة مواجهات الدور قبل النهائي في كأس مصر "سيدات" يوم الأربعاء 25/3/2020 بصالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر .وإقامة مباريات النهائي يوم 27/3/2020 بصالة القناة في الإسماعيلية.