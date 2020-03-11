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الاتحاد المصري يُقوي موقف إدارة الزمالك بتأجيل مباريات الخميس

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بتأجيل جميع مباريات يوم غد الخميس، 12-3-2020، بسبب سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي يقوي موقف إدارة الزمالك في قضية مباراة القمة الشهر الماضي.

وأكدت إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار “مرتضى منصور” أن الأحوال الجوية كانت قد تسببت في تعطل حافلة الفريق وهي في طريقها إلى ستاد القاهرة الدولي يوم 24 فبراير الماضي.

وبتأجيل الاتحاد المصري لمباريات يوم الخميس، سيصبح موقف الزمالك أقوى الآن في إثبات أحقيته في إعادة مباراة القمة دون خصم أي نقاط منه، بما أن الأحوال الجوية تتحكم بالفعل في قرارات الاتحاد.

صور انسحاب الزمالك من مباراة القمة امام الاهلي يوم 24-2-2020 (صور: Onsport tv)
صور انسحاب الزمالك من مباراة القمة امام الاهلي يوم 24-2-2020 (صور: Onsport tv)

وجاء بيان الاتحاد المصري، بعد عصر اليوم الاربعاء 11 مارس 2020، على النحو التالي..

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء تأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة غداً الخميس في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الممتاز، بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية .

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وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء :”تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري باعتبار غد الخميس أجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري المحلي التي كان مقرراً إقامتها غداً ضمن الجولة 18 للمسابقة”.

وقال “حسام الزناتي” مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة وسوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

وكان من المفترض أن يشهد غدا لقاء الاتحاد السكندري مع الزمالك، ومصر المقاصة مع أسوان، وحرس الحدود مع المصري البورسعيدي، ونادي مصر مع الإنتاج الحربي.

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