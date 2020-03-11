رياضة | مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في مصير محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل القلعة الحمراء بسبب قرار إيقافه.

وتعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي للإيقاف حتى نهاية الموسم الجاري بسبب ما بدر منه في مباراة الزمالك ببطولة السوبر المصري في دولة الإمارات.



واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" إلى بعض الدوريات التي يبدأ فيها الموسم الكروي هذه الأيام في حال عدم تخفيف لجنة الانضباط باتحاد الكرة عقوبة الإيقاف ضداللاعب حتى نهاية الموسم.



وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأهلي طالب وكيل كهربا بتسويق اللاعب في 3 دوريات هي الدوري الفلندي والدوري السويسري والدوري في دولة ليتوانيا من أجل إعارته للخارج لحين رفع الإيقاف عنه.