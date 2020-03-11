رياضة | رسالة أحمد فتحي للاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة أحمد فتحي للاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع مع زملائه في الفريق الأحمر خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة سموحة اليوم.

وتحدث فتحي مع زملائه حول أهمية اللقاء، وضرورة بذل أقصى جهد والتركيز طوال الـ٩٠ دقيقة.

كما قام فتحي بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين أثناء عمليات الإحماء، والتأكيد على ضرورة التركيز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بعد قليل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.