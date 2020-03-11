رياضة | ضمك يعرقل الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضمك يعرقل الهلال في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول للكرة بنادي الهلال في فخ التعادل أمام مضيفه ضمك، بهدف لثمله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح أندري كاريلو أهداف لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ضمك عند الدقيقة 39.

وأدرك ضمك هدف التعادل عن طريق ايمليو زيلاي عند الدقيقة 42، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بينما رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.