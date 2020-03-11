رياضة | المزين يعلن تشكيل طنطا لمباراة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين يعلن تشكيل طنطا لمباراة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق الكرة بنادي طنطا تشكيل فريقه لمباراة وادي دجلة ضمنز منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طنطا على النحو التالي:

علي فرج، محمد حسام الشرخه، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، احمد سالم صافي، محمد اسعد، حسام غالي، جون افيري، حسين فيصل، احمد فهمي، اسلام فؤاد.

Advertisements

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من:-

محمد اشرف، محمود منصور، تاديو لوانجا، احمد الألفي، محمد ماجد اونش، عبدالرحمن الدح، محمد ناجي جدو.

وشهد تشكيل طنطا عودة حسام الشرخة، بالإضافة إلى محمد أسعد وجون أفيري.

