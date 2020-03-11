رياضة | صورة.. أسطورة ليفربول يضع صلاح تحت الضغط قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

وضع أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح تحت الضغط قبل مواجهة الفريق أمام اتلتيكو مدريد الإسباني الليلة ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا.

ونشر إيان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بعنوان "لا تستسلم ابدا".

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد تلقي خسارة أمام اتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.