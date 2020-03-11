رياضة | تشكيلة سموحة الرسمية أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة سموحة الرسمية أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة ضم كلا من :-

الهاني سليمان - رجب نبيل - يوسف ديوب - إيدي أيمومو - محمد الترهوني - حسام حسن - ديريك تسيمبامبي - شريف رضا - محمد كوفي - محمد طلعت - أحمد أبو الفتوح.

البدلاء :-

عمر صلاح - أحمد حسن مكي - إسلام جمال - محمد نادي - كريم يحيى - محمد حليمو - أحمد جمال.