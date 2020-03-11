رياضة | رسميا..الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا..الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل بعض المباريات في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، والتي كان من المقرر لها أن تقام مساء غدا الخميس.

ونشر الاتحاد الاوروبي عبر صفحته الرسمية قرار بتأجيل مباراتي ( إشبيلية - روما )، ( إنتر ميلان - خيتافي ) في الدوري الاوروبي، بسبب حظر الرحلات الجوية بين اسبانيا وايطاليا.

وكان نادي خيتافي قد أعلن بالأمس عدم سفره لخوض مباراة إنتر ميلان في ايطاليا حرصا على صحة اللاعبين وجميع الطاقم الفني للفريق بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الايام الماضية.

ولم يعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل اي مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن فريق برشلونة سوف يستضيف نظيره فريق نابولي الأسبوع المقبل.