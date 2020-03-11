رياضة | برشلونة يصدم تيرشتيجن

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يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لتمديد تعاقد حارسه الألماني الدولي مارك أندري تير شتيجن، للفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للحفاظ على خدمات صاحب الـ27، لا سيما وأنه أحد أهم عناصر الفريق حالياً.

في المقابل، أضافت تقارير إسبانية أوردتها صحيفتي ماركا وآس، أن إدارة برشلونة لم تتوصل لإتفاق مع شتيجن حتى الآن.

وأوضحت التقارير أن نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين تكمن في الطلبات المادية لشتيجن، والتي لم تستطع إدارة برشلونة تلبيتها حتى الآن.

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كما يرفض النادي الكتالوني وضع شروط جزائية في التعاقد، على عكس رغبة شتيجن.

وينتهي عقد شتيجن مع برشلونة في صيف عام 2022، وذكرت تقارير إنجليزية مؤخراً، بإستعداد نادي تشيلسي الإنجليزي للتفاوض حول ضمه في الصيف المقبل.

وإنضم تير شتيجن في صيف عام 2014 لبرشلونة قادماً من نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، خلفاً للحارس الإسباني فيكتور فالديز.

ونال شتيجن عدة بطولات مع برشلونة، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015، بالإضافة لعدة بطولات محلية على مستوى الدوري والكأس.