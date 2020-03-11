رياضة | ملعب طنطا يستعد لاستضافة الفار في مبارة وادي دجلة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب طنطا يستعد لاستضافة الفار في مبارة وادي دجلة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي طنطا لاستضافة فريق وادي دجلة اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز، وشهد ملعب طنطا الرئيسي، قبل انطلاق المباراة بأربعة ساعات، تجربة لتقنية الفار داخل الملعب.

حيث تم نقل الكاميرات الخاصة بنقل اللقاء إلي الجزء الثاني من الملعب امام المقصورة ، بالأضافة لوجود الفار داخل الملعب وتجربته قبل بداية اللقاء بأربعة ساعات.

يذكر أن نادي طنطا يستضيف وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا اليوم في تمام السابعة والنصف مساءا.