رياضة | فايلر يجهز مفاجئتين في تشكيل الأهلي أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجهز مفاجئتين في تشكيل الأهلي أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لمواجهة سموحة ، في حيرة من أمره في ظل التكهنات بمشاركة اللاعب الشاب عربى بدر، لمعالجة القصور الذى يواجهه الأهلى فى أكثر من مركز، سواء بسبب الإيقافات أو الإجهاد.

ويتمتع ناشئ الأهلى بإمكانيات عالية تمكنه من اللعب فى أكثر من مركز أبرزها قلب الدفاع ووسط الملعب المدافع.

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وانضم عربى بدر فى قائمة الأهلى لتعويض غياب ياسر إبراهيم بسبب إيقافه على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى، وغياب محمود متولى بسبب الإجهاد.

وفي سياق متصل استقر الجهاز الفنى لنادى الأهلى على منح السنغالى أليو بادجى الفرصة كاملة، خلال مباريات الفريق المقبلة فى مسابقة الدورى للوقوف على مستواه الفنى. وأضافت المصادر أن هناك اتجاها قويا داخل الجهاز الفنى، لتجيهز اللاعب لمواجهة الوداد المغربى من خلال الدفع به فى مباريات الدورى المقبلة. وشارك أليو بادجى بصفة أساسية فى لقاء الإياب أمام صن داونز، وتلقى بعد الانتقادات بعد قيامه بإهدار فرصة سهلة أمام المرمى.

ويحل سموحة ضيفا على الأهلى، اليوم فى تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.