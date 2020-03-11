رياضة | وليد أزارو يقود هجوم الاتفاق في مواجهة الشباب بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يقود هجوم الاتفاق في مواجهة الشباب بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الشباب بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وشهد تشكيل الاتفاق تواجد المغربي وليد أزارو والذي أعير للنادي السعودي من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم. وضم تشكيل الاتفاق كلا من :- حراسة المرمى : رايس مبولحي Advertisements خط الدفاع : صالح القميزي - سيدريك يامبيري - سعيد الربيعي - سعد خيري خط الوسط : فيليب كيش - إليريك دي سوزا - محمد الكويكبي - سعد السلولي خط الهجوم : سليمان دوكارا - وليد أزارو. البدلاء :- عبد الله الصالح - عبد الله الخطيب - نعيم سليتي - حسين سالم - علي هزازي - فواز الطريس - صالح العمري - عبد الله السالم - هزازع الهزاع.

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