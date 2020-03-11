رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020.. بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020.. بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري، ومباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة طنطا ضد وادي دجلة، في تمام الساعة 2:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، ومباراة إنبي ضد بيراميدز، في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد سموحة، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

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باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

مانشستر سيتي ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراتي ضمك ضد الهلال، في تمام الساعة 3:10 مساءًا بتوقيت القاهرة، والإتفاق ضد الشباب، في تمام الساعة 5:25 مساءًا بتوقيت القاهرة.

التعاون ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الاتحاد ضد الوحدة السعودي، تقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

النصر ضد الرائد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.