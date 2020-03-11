رياضة | رينيه فايلر يستهدف معادلة رقم مانويل جوزيه أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يستهدف معادلة رقم مانويل جوزيه أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي اختبارًا صعبًا ضد فريق سموحة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة جمعها من 16 انتصارًا متتاليًا بالبطولة المحلية ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة حتي الآن، بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ويبحث الأهلي على مواصلة انتصاراته والاقتراب من حسم لقب بطولة الدوري المصري، متسلحا بالروح المعنوية العالية للاعبيه بعد تجاوز عقبة ماميلودي صن داونز والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فايلر يُطارد رقم مانويل جوزيه:

Advertisements

ويسعي السويسري رينيه فايلر لتحقيق انتصاره رقم 17 على التوالي مع النادي الأهلي بالدوري الممتاز، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه صاحب أفضل إنطلاقة مع الأحمر في البطولة المحلية بتحقيق 17 انتصارًا متتاليًا مع الفريق في موسم 2004 - 2005.

ونجح "فايلر" في تحقيق 16 انتصارا متتاليًا مع الأهلي بالدوري الممتاز حتي الآن، وحال فوزه على سموحة في مباراة اليوم الأربعاء، يُعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه وهو الرقم الذي ظل صامدًا طوال المواسم الماضية وحتي الموسم الحالي، ولم يستطيع أي مدرب للأهلي معادلته أو تحطيمه.

أرقام رينيه فايلر مع الأهلي:

خاض رينيه فايلر مع الأهلي 29 مباراة بمختلف البطولات، حقق 24 انتصارًا، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مباريات، سجل لاعبو الأحمر 69 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا، وحقق الفريق تحت قيادته "كلين شيت" في 19 مباراة، وقاد الفريق الأحمر لصدارة الدوري الممتاز، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتوج مع الفريق الأحمر بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.