اونلاين | «يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي plus اليوم NOW

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي plus اليوم NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:02 م
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موعد مباراة سموحة والأهلي بالدوري المصري الممتاز
وستلعب مباراة الأهلي KORA STAR ضد نظيره سموحة، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحه بالدوري المصري المصري
تذاع مباراة الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره سموحة اليوم، عبر قناة أون تايم سبورت.
بث مباشر مباراة الأهلي وسموحه في الدوري المصري
ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوى.
خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، رامي ربيعة.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: بادجي.
ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.
ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة سموحة والأهلي جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الخليج 365"، بث مباشر لمباراة نادي الأهلي ضد نظيره سموحة اليوم في الدوري المصري، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot
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