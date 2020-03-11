اخبار الرياضه

اونلاين | «يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي plus اليوم NOW

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي plus اليوم NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:02 م

448%247cview

Advertisements

بوابة الخليج 365
377%247cview

Advertisements

يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره سموحة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر YALLA SHOOT من عمر بطولة الممتاز.

موعد مباراة سموحة والأهلي بالدوري المصري الممتاز

وستلعب مباراة الأهلي KORA STAR ضد نظيره سموحة، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحه بالدوري المصري المصري

تذاع مباراة الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره سموحة اليوم، عبر قناة أون تايم سبورت.

بث مباشر مباراة الأهلي وسموحه في الدوري المصري

Advertisements

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، رامي ربيعة.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بادجي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة سموحة والأهلي جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الخليج 365"، بث مباشر لمباراة نادي الأهلي ضد نظيره سموحة اليوم في الدوري المصري، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا