اونلاين | «يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي plus اليوم NOW

يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره سموحة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر YALLA SHOOT من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة والأهلي بالدوري المصري الممتاز وستلعب مباراة الأهلي KORA STAR ضد نظيره سموحة، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحه بالدوري المصري المصري تذاع مباراة الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره سموحة اليوم، عبر قناة أون تايم سبورت.

بث مباشر مباراة الأهلي وسموحه في الدوري المصري Advertisements ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوى. خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، رامي ربيعة. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: بادجي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.