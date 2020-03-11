اونلاين | كورة ستار بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت أونلاين KOORA

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة الأهلي ضد سموحة، عبر يلا كورة بدون تقطيع، YALLAKORA الأهلي يستضيف سموحة، بالجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

كورة ستار حيث يستضيف الأهلي نظيره سموحة، على ملعب القاهرة الدولي، KORA STAR الأهلي يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري العام.

يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، YALLA SHOOT PLUS، شاهد مباراة الأهلي ضد سموحة، من أجل الاقتراب من اللقب.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة بالدوري

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وتُقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، اليوم الأربعاء 11 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحة بالدوري

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد سموحة، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، KORA GOAL سموحة ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي، بالدوري.

كورة حصري، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 48 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة KORA7ASRY الأهلي يستضيف سموحة، بالجولة الثامنة عشر من الدوري.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة عبر كورة فور جول، بموقع الخليج 365 الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.