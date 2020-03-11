الامارات | «كونغرس فيفا» مؤجل إلى سبتمبر بسبب فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كونغرس فيفا» مؤجل إلى سبتمبر بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 مارس 2020
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم تأجيل الكونغرس السبعين، الذي كان مقررا في الخامس من يونيو في أديس أبابا، إلى 18 سبتمبر، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقررت المنظمة الكروية تأجيل اجتماع مجلسها الذي كان مقررا في 20 مارس، إلى يونيو أو يوليو 2020، على أن يتم «في مقر فيفا في زيوريخ أو عبر تقنية الاتصال بالفيديو». وأوضح «فيفا» في بيان «ان القلق في ما يتعلق بصحة المشاركين بالاضافة الى حظر السفر في دول عدة أدى الى إلغاء العديد من الاحداث المماثلة في مختلف أنحاء العالم».
وأثّر تفشي فيروس «كوفيد-19» حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية لاسيما لجهة الإلغاء أو الارجاء أو الإقامة من دون مشجعين. كما تسبب بإرباك كبير في روزنامة المباريات الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية، مع إرجاء جولات في مسابقات قارية ومباريات دولية.
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