شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يغلق نادي الزمالك 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الإذاعة الداخلية بنادي الزمالك إغلاق المقر بالمهندسين، غدًا، الخميس، والجمعة؛ بسبب سوء أحوال الطقس، وتوصية هيئة الأرصاد الجوية.
وعلى صعيد مرض الكورونا، طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالاهتمام بعمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات داخل النادي.
كما طلب تعقيم أماكن تجمعات الأجهزة الفنية واللاعبين، سواء في الصالات الرياضية أو الجيم، وكذلك غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافة كافة المنشآت والأفراد من العاملين وأعضاء الجمعية العمومية.
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