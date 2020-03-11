شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة إنبي وبيراميدز بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، والكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب نظيره بيراميدز، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع:على فوزي، رامي صبري، إبراهيم يحيي، كريم فؤاد.

الوسط: محمد رزق، عبدالرحمن عامر، عبدالرحمن عماد.

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الهجوم: محمود قاعود، محمد شريف، محمد بسيوني.

فيما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد توفيق، على جبر، أحمد أيمن، محمد حمدي.

الوسط: محمود حمادة، عمر جابر، محمد فاروق.

الهجوم: إبراهيم حسن، عبدالله السعيد، إيريك تراوري.