شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد إنبى .. التعادل السلبى يحسم شوط الفرصة الواحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين إنبى وبيراميدز بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما بإستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للدورى .

جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب الفريقين الذى ظهرا عليهما الرغبة القوية في إحراز الهدف الأول لخطف الثلاث نقاط ، وقد أضاع محمد شريف أخطر الهجمات عندما انفرد بالمهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز إلا أن الأخير تصدى لها بنجاح .

ويدخل انبى المباراة في المركز السادس برصيد 25 نقطة من 17 مباراة ، فازت في 6 وتعادل في 7 والخسارة في 4 أحرز لاعبوه 18 هدفا ومنى مرماه بـ17 هدفا ، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 17 مباراة فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر في 4 أحرز لاعبوه 27 هدفا ومنى مرماه بـ19 هدفا .

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والتقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 7 مواجهات، فاز إنبى مرتين وفاز بيراميدز مرتين وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين، وشهدت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الفريقين فوز بيراميدز برباعية دون رد سجلها عبد الله السعيد هدفين، وكل من عمر جابر، ومحمد فاروق سلامة هدفا وهو الفوز الأكبر فى تاريخ لقاءات الناديين معاً.

ويسعى الفريق البترولى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع الطلائع فى اللقاء المقدم من الجولة 19 للمسابقة، فيما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة، بينما يطمح بيراميدز في تحقيق الفوز لتأمين التواجد في المربع الذهبى .

وطالب حلمى طولان المدير الفني لانبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لضمان الصعود للمربع الذهبى، فى المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة خطة الزحف نحو القمة لتصحيح المسار بعد خسارة نقاط عديدة في الدور الأول للمسابقة .