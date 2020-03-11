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طارق العشرى يمنح لاعبى المصرى راحة غدا من المران

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جدة - عمرو شويل منح طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة على أن يعود اللاعبين لاستثناف تدريباتهم بعد غد الجمعة بعد تأجيل لقاء الفريق أمام حرس الحدود غدا فى الجولة الثامنة عشر للدورى.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، فى المباراة المقررة بينهما يوم الأحد المقبل باستاد حرس الحدود والمؤجلة بينهما من الجولة الـ14 للمسابقة.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وكشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدي، عن حقيقة إقالة طارق العشري، المدير الفنى للفريق، قائلاً: "طارق العشرى لسه متولى منصبه حديثا، وأنباء إقالته أمر عار من الصحة تماما، ومجرد تكهنات من السوشيال ميديا".

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جاء ذلك بعد خروج المصرى من الكونفيدرالية الأفريقية بعد خسارته أمام نهضة بركان بنتيجة 3 / 2 فى مجموعة اللقاءين بدور الثمانية للبطولة.

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى

 

 

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