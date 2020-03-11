شكرا لقرائتكم الأهلى ضد سموحة.. 3 حراس "أحمر" الشناوى أساسى ولطفى وشوبير ع الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويخوض اليوم الأهلي مباراته ضد سموحة بالدوري المصري الممتاز في المواجهة التي ستقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 18 من عمر البطولة المحلية التي يتصدر ترتيبها بدون هزيمة.

واستدعى رينيه فايلر قائمة من 18 لاعباً بينهم 3 حراس لأول مرة بسبب عدم توافر عناصر بالفريق نتيجة الإصابات التي تعرض لها نجوم الفريق خلال المباريات الماضية.

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً ، الاربعاء، بإستاد القاهرة في الدوري.

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وتضم القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور - عربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

ويتطلع الأهلي اليوم الى تحقيق رقم قياسي جديد لمدربه رينيه فايلر المدير الفني الذي يسعى لمعادلة رقم جوزيه في الانتصارات التاريخية المتتالية وهو الأمر الذي يأمل فيه اللاعبين والجهاز الفني الاحتفال به.

وعاد الأهلي من جنوب افريقيا بعد التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي يأمل المارد الأحمر لحصد اللقب التاسع بتاريخه.