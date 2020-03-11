شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة.. فايلر يبدأ بالشحات ومروان وأفشة بحثا عن الفوز 17 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من :محمد الشناوي ،محمد هاني واحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

وتقام مباراة الأهلى وسموحة مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط، وفي الموسم الجاري استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط، جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر، وما زال الفريق الأحمر أمامه الفرصة للتغلب على موسم 2005، والحفاظ على نظافة الشباك في المباريات المقبلة.

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حصد هجوم النادي الأهلي لقب أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري العام كالأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري، وذلك عندما نجح خط هجوم النادي الأهلي في تسجيل 75 هدفًا في الموسم قبل الماضي 2017-2018، وحتى الآن سجل لاعبو القلعة الحمراء 45 هدفًا ويحتاج مهاجمو الفريق الأحمر للحفاظ على هذا المعدل التهديفي في المباريات المتبقية لتخطى رقم الموسم قبل الماضي.

الفوز على سموحة يضمن للأهلي الابتعاد أكثر بقمة الدوري العام، في رحلة تأمين اللقب الخامس على التوالي بعدما سبق أن حصد الفريق الأحمر أربع ألقاب خلال المواسم الأربعة الماضية، وحصد اللقب رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.