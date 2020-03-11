شكرا لقرائتكم معدات الـVAR تصل ستاد طنطا لإدارة مواجهة وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل السيارة الخاصة بتقنية الـ " VAR " الى ملعب طنطا الرياضى أستعدادا لمباراة الفريق الأصفر أمام وادى دجلة في بطولة الدورى المصرى.

ويستضيف طنطا نظيره وادى دجلة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة الهروب من الهبوط فى ظل الموقف المتأزم للفريقين فى جدول المسابقة بعد نهاية الدور الأول.



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والتقى الفريقان قبل صدام الليلة فى 5 مباريات، فاز أبناء السيد البدرى فى 3 مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل، حيث لا يعرف فريق طنطا الخسارة أمام منافسه وادى دجلة، وفى لقاء الدور الأول لدورى هذا الموسم فاز أبناء السيد البدوى على دجلة بهدف دون رد سجله إسلام فؤاد.

وشهد آخر ظهور لطنطا تحت قيادة أيمن المزين فى مسابقة الدورى تعادلاً سلبيًا مع إنبى فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.



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ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفًا.