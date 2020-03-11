شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفتح ملعبه أمام الجماهير لمساندة اللاعبين قبل السفر للمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادي الاسماعيلي أبواب ستاد الاسماعيلية أمام الجماهير المتوافدة علي مقر النادي من أجل منحهم فرصة مساندة اللاعبين قبل ساعات من السفر للمغرب ، واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على إعلان قائمة فريقه المتوجهة للمغرب غداً لملاقاة الرجاء المغربى، عقب مران اليوم لمنح اللاعبين المختارين فرصة الاستعداد للسفر، وتطير غداً الخميس بعثة النادى الإسماعيلى إلى مدينة كازابلانكا المغربية استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية، المقرر لها الأحد المقبل ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى، ويحتاج الدراويش في مواجهة الرجاء لتحقيق أى فوز أو أى تعادل من أجل ضمان التأهل إلى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

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مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).