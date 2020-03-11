شكرا لقرائتكم ستاد القاهرة ينهى تركيب معدات الـvar لاستقبال مباراة الأهلى ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهي العاملون في ستاد القاهرة تركيب "أجهزة الفار" في ستاد القاهرة، قبل مواجهة الأهلي وسموحة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري العام، وتعد مباراة الليلة هي اول مباراة يتم فيها استخدام تقنية الفار للفريقين بعد إقرارها بشكل رسمي منذ انطلاق الدور الثاني.



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ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل ويعاونه كلًا من أحمد حسام طه "مساعد أول"، ورجب محمد "مساعد ثان"، وجلال أحمد "حكم رابع"، وخالد جمال "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد فيديو".

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وخرج ما يقرب من 12 لاعبًا من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في مباراة سموحة في الدوري لأسباب مختلفة حيث يغيب كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي وكهربا بسبب الإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر، فيما يغيب للإجهاد كل من على معلول ومحمود متولي ويغيب للإصابة، كل من: الأنجولي جيرالدو ورمضان صبحي وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي، فيما يغيب لأسباب فنية، شريف إكرامي وصالح جمعة.



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وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – علي لطفي - رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي_أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر _مروان محسن – أليو بادجي.

وشهدت القائمة عودة محمود وحيد بعد غياب طويل كما عاد الصاعد عربي بدر ، ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 46 نقطة جمعها من 16 مباراة خاضها في البطولة حتى الآن، فيما يحتل سموحة المركز السابع بـ24 نقطة من 17 مباراة خاضها في الدوري.