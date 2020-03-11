شكرا لقرائتكم الأهلى يفعل غرامة النص مليون جنيه ضد التصريح الإعلامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويخوض اليوم الأهلي مباراته ضد سموحة بالدوري المصري الممتاز في المواجهة التي ستقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 18 من عمر البطولة المحلية التي يتصدر ترتيبها بدون هزيمة.
وأكد عبد الحفيظ للاعبين استمرار الحظر الإعلامي المفروض لحين اشعار آخر بالرغم من الفوز المتتالي على صن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً وإياباً.
ويتطلع الأهلي اليوم الى تحقيق رقم قياسي جديد لمدربه رينيه فايلر المدير الفني الذي يسعى لمعادلة رقم جوزيه في الانتصارات التاريخية المتتالية وهو الأمر الذي يأمل فيه اللاعبين والجهاز الفني الاحتفال به.
وعاد الأهلي من جنوب افريقيا بعد التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي يأمل المارد الأحمر لحصد اللقب التاسع بتاريخه.
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