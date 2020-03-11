شكرا لقرائتكم الزمالك أجازة غدا بعد تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي كان مقرر لها غدا.

وكان مقررا أن تقام غداً الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على ستاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ، قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.

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وكان مقررا أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في تمام السابعة والنصف مساء غدا الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات مرتفعة بعد أن حصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لدوري الابطال الافريقى بعد الفوز على الترجى التونسى 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في نصف النهائي الافريقى المرتقب .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة ، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.